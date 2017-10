Lõuna-Koreast pärit tudeng Hyewon Kim (23) oli väljasõidul Lõuna-Inglismaal Ida-Sussexi krahvkonnas. Ta külastas ka kuulsaid Seitsme Õe kriidikaljusid. Naine palus ühel võõral teha endast 60 meetri kõrguse kalju serval foto momendil, kui ta õhku hüppab. Paraku kaotas Hyewon Kim hüppe ajal tasakaalu, kukkus kaljult alla ja suri saadud vigastustesse, vahendab BBC.

See traagiline juhtum leidis aset 22. juunil, kuid nüüd avalikustas politsei uurimistulemused. Sussexi politseiuurija Tod Stewart ütles, et olemas on kuus fotot, millelt näeb, et lõunakorealanna seisis kaljuservale väga lähedal. Naine on kõigil piltidel õnneliku näoga. Siis hüppas ta veelkord õhku ning kaotas tasakaalu... Seega oli tegemist õnnetu juhtumiga ning alust kedagi vastutusele võtta ei ole.

Kohaliku tuletõrje töötaja Mark Webbi sõnul on Hyewon Kimi surm uskumatult kurb õnnetus. Ta pani kaljusid vaatama tulevatele inimestele südamele, et nad jääksid kaljuservast piisavalt kaugele.