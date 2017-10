Tuntud imagoloogi ja reklaamiõppejõu Linnar Priimägi hinnangul mängis Taavi Rõivase sattumisel ahistamisskandaali keskmesse suurt rolli viimase poisikeselikkus.

„Ta pole nagu täiskasvanud inimene,“ sõnab Priimägi, kellel hinnangul on poisikeselikkus Rõivast saatnud nii peaministriametis olles kui ka hiljem. „Nüüd lõi see välja nii, nagu see temas on,“ on Priimägi veendunud.

Priimägi arvab, et Rõivase karjäärile ei pruugi Malaisias juhtunu siiski saatuslikuks saada. „See, et naisterahvad meeldivad, pole kellegi poliitilisele karjäärile takistuseks saanud ning pealegi – rahvas unustab. On suuremaidki asju unustanud.“

Poisikeselik kuvand pole Eesti poliitmaastikul Priimägi sõnul haruldane nähe. „Meie poliitikute hulgas võib täheldada vastutustundetust ning au ja häbitunde kadu.“