Politsei teatas reede hommikul, et leidis Tallinnas oma kodu lähedalt kaks ööpäeva kadunud olnud 10-aastase Laura Liisi.

Kolmapäeva õhtul teatas tüdruku ema politseile, et tütar pole koju tulnud. Tüdrukul oli mobiiltelefon kaasas, kuid see on kadumise hetkest välja lülitatud.

Et teda nähti viimati Tallinna sadama piirkonnas, hakkas politsei ja vabatahtlikud Laura Liisi sealt otsima. Turvakaamerate videotest avastati, et tüdruk liikus sadamast edasi Jõe tänava kaudu bussipeatusesse. Sealt edasi sõitis ta bussiga number 18 Nõmme suunas. Edasised jäljed olid esialgu kadunud.

Neljapäeval kella 12 paiku nähti ühe vihje kohaselt Laura Liisi tundemärkidele vastavat tüdrukut Pääskülas Nõmme ujula läheduses ning Rõõmu tänava ja Vabaduse puiestee ristmikul asuva Rõõmu kebabi juures.

Reede hommikul teatas politsei, et tüdruk leiti üles Tallinna kesklinnast.