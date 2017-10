„Usside jõudmine munadesse on võimalik, kuid see eeldab täielikku hügieenipuudust kasvataja poolt. See on väga tõsine infektsioon ja ime, et sellise muna munenud lind üldse elus on.“

Purru-Lemetti kinnitas, et Eesti kodulinnukasvatajad teevad aastas kuni kaks korda lindudel siseparasiiditõrjet ning Eesti kanamunades usse olla ei tohiks. Ka ise ei ole Purru-Lemetti ühtegi ussiga muna käes hoidnud. „Kuulnud olen ja internetist olen pilti näinud,“ ütles ta.

Postimees kirjutas 1913. aasta maikuus rubriigis „Seda ja teist“, et mitmel korral on juhtunud, et ussike kanamuna seest leitud on. „Hää, et seda nii harwa ette tuleb, muidu läheks meie inimestel isu ära mune süüa, 16. aastasajast saadik on 20 ussidega muna ette tulnud.“