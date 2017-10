Särtsakas Eleryn alustas kevadel soolokarjääri looga „Möödapääsmatu“ ja tegeleb nüüd debüütalbumi salvestamisega. Nüüd avaldas ta koos videoga oma teise singli „Minu kord“.

„Lühidalt öeldes räägib lugu lahkuminekust. Kuidas üks eluetapp on läbi saamas, kuid mis ei tähenda tingimata, et see oleks kurb sündmus. Pigem õpetav ja vabastav,“ ütleb Eleryn loo kohta ise.

Muusika autorid on Marilin Kongo ja Karl Kanter. Teksti on kirjutanud Marilyn Jurman.