· Puhvjoped. Eesti kliimasse ideaalselt sobivad soojad ja puhvis joped on tõeliselt in! Tõelised trendigurud valivad seda moeeset muidugi hoolega – kõrgtehnoloogilised materjalid ning uudsed vormid on eriti hinnas. Kindel on see, et mehed talvel külmetama ei pea!

· Loosungid. Maailmas on keerulised ajad. Tõeline mees ei pelga oma arvamust välja näidata ning moodsad rõivad on täis tekste, loosungeid ja seisukohavõtte. Kas sinu mantraks on armastus, rahu või midagi hoopis poliitilisemat– näita seda oma rõivastusega julgelt välja!

· Jalgpallisallid. Meestel on põhjust rõõmustamiseks – paljude jalkafännide igapäevane kaelasoojendaja on nüüd ametlikult trenditooteks kuulutatud! Enam ei peagi seda kummalise väljanägemisega aksessuaari alles koduukse taga kotist välja otsima – teata oma naisele julgelt, et see on moes!