„Harvey avas ukse, seljas hommikumantel. Olin kohutavalt naiivne ja noor ja mulle ei tulnud pähegi, et see vanem inetu meesterahvas võiks arvata, et ma tema vastu vähimatki seksuaalset huvi võiksin tunda,“ kirjutas Beckinsale („Pearl Harbor“) Instagramis, avaldades oma noorpõlvefoto.

Nii New Yorgi kui ka Londoni politsei on alustanud juurdlust Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini pihta suunatud vägistamissüüdistuste asjus .

Aastate jooksul ütles Beckinsale Weinsteini ettepanekutele korduvalt ära. „Vahel lõppes see sellega, et Weinstein röökis mu peale, kutsus mind värdjaks ja ähvardas. Vahel pööras ta kõik naeruks ja ütles inimestele: „Ah, Kate'i elu eesmärk on mulle ei öelda.““

Weinsteini seksiskandaali järellainetuses on süüdistused seksuaalses ahistamises tabanud ka mitut teist kuulsat meest. Kui Ben Affleck liitus megaprodutsendi hukkamõistjate kooriga, meenutas näitlejanna Hilarie Burton, et Affleck ise oli teda 2003. aastal MTV saates käperdanud. „Käitusin sündsusetult ja palun siiralt vabandust,“ säutsus Affleck seepeale Twitteris. Ent välja on ilmunud ka piinlik video, kus Affleck tegi 2004. aastal Montreali telesaatejuhile ettepaneku rinnad paljastada ning vajutas näo tema dekolteesse. Ise oli ta samal ajal kihlatud latiinostaar Jennifer Lopeziga. Kõnealune saatejuht Anne-Marie Losique väidab siiski, et tegu oli tembutamisega vastastikusel nõusolekul.