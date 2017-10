Kolmeteistkümnes Tallinn Fashion Week on täies hoos ning tõi teisel moepäeval publiku ette rõivabrändide Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier ja Tallinn Dolls by Karolin Kuusik uued kollektsioonid.



Sügisene Tallinn Fashion Week toimub sel aastal 11.-14. oktoobrini Vaba Laval ning tõi teisel moepäeval lavale särtsakad naismoekunstnikud. Oma uusi kollektsioone esitlesid skandinaavialik Sirimiri, särav Mammu Couture, jõuline Iris Janvier ning lustakas Tallinn Dolls by Karolin Kuusik.

Vaata galeriist, milline moekas ja tuntud seltskond külastas moenädala teist päeva!