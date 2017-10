Põhja-Tallinna solist Maia Vahtramäe on otsustanud oma elu esimese sünnipäevapeo maha pidada 20. oktoobril Vabal Laval, kus Põhja-Tallinn esitleb oma neljandat kauamängivat „Alati olemas“.

„Ma ei ole kunagi armastanud suuri pidusid ja mulle ei meeldi, kui kogu tähelepanu minul on,“ ütles Maia Vahtramäe. „Kuid nüüd, mil saan olla laval ja laulda, on see igati ok, sest ainult lava on see õige koht, kus ennast välja elan ja naudin tähelepanu,“ lisas laulja.

Kingisoovidest rääkides ütles Maia Vahtramäe, et tema jaoks oleks suurim kink, kui kõik kallid inimesed tuleksid kohale. „See tähendaks mulle tõesti väga palju,“ ütles laulja.