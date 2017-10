Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et juhi põgenemine suurel kiirusel seadis ohtu kaasliiklejad. „Antud teo juures on kahetsusväärne see, et hoolimata varasematest korduvatest rikkumistest ja karistustest ei ole mees oma käitumist muutnud ja endiselt jätkab nii teiste kui iseenda ohtu seadmist. Praegu on käes pime aeg, ilmad on vihmased ja nähtavus kehv, nii on õnnetused kerged juhtuma ja tagajärjed võivad olla väga tõsised.“