Avapaugu plaadi reliisile andis teisipäeval toimunud „Ultimate Jam Night“ prestiižikas ja kuulsa minevikuga Los Angelese rokiklubis Whisky a Go Go. Brad esines seal koos oma bändiga Las Vegase tulistamise ohvrite mälestus- ja heategevuskontserdil „Hollywood Loves Las Vegas“. Seal koguti raha Las Vegase traumakeskusele, kuhu viidi enamik tulistamisohvritest.

Tegu on heavy metal albumiga, kus teiste hulgas astuvad üles Jeff Scott Soto (vokaal, Ex-Yngwie Malmsteen, Journey, Sons Of Apollo), bassimehed David Ellefson (Megadeth) ja Ralph Ciavolino (Yngwie Malmsteen), trummarid Aaron Stechauner (Rings Of Saturn), Brandon Pertzborn (Doyle, Black Flag) ja paljud teised. Eestis on plaadid saadaval Nailboard Recordsi kaudu.

Brad kinnitas: „See üritus oli minu jaoks väga tähtis, ja mitte ainult sellepärast, et mu plaat välja tuleb, vaid ka sellepärast, et ma mängisin nädal enne Vegase massimõrva välja müüdud kontserdil Fremont Streeti vabaõhuklubis The Beauty Bar Las Vegase kesklinnas, mille kõrval hotellis tulistaja samal ajal viibis. Politsei ja FBI teadete järgi oli ta just siis oma hotellitoast inimesi prooviks sihtinud, nii et kui ma sellest teada sain, tundus elu korraga jube kallis ja ma tunnen selle mõttetu tulistamise ohvritele ja nende omastele väga kaasa.“

Kuula ja vaata lugu!

Kuidas meeldib?