Kaks päeva kestnud politseilised tegevused ning otsingud linnas koos vabatahtlikega ei ole tulemust andnud ning 10-aastase Laura Liisi asukoht on seni teadmata. Teda nähti viimati üleeile kella 10 paiku Tallinna sadama piirkonnas. Teadaolevalt liikus tüdruk sealt bussiga number 18 Nõmme suunas.

Häirekeskus sai 11. oktoobril kella 20.20 ajal kõne, et 10-aastane Laura Liis pole koju ema juurde naasnud. Info tüdruku kadumisest edastati kõikidele Põhja piirkonna politseipatrullidele. Öösel anti info edasi ka turvaettevõtetele ning ühistranspordiettevõtetele ning lasti otsiti Tondiraba jäähalli ja Hipodroomi piirkonnast.

Politseinikud on suhelnud kooliga ning klassijuhatajaga. Korrakaitsjad on käinud läbi kaubanduskeskused, kauplused, tanklad, noortekeskused ja raamatukogud. PPA teavitas Soome ja Rootsi piirivalvet veendumaks, et tüdruk pole riigist lahkunud. Hetkel ei ole alust arvata, et ta seda teinud oleks.