Lahkuminekud on keerulised ja segadust tekitavad. Kõik elus muutub korraga ja kardinaalselt. Enamasti on üks partneritest see, kes rohkem haiget saab. Ja kuigi see on raske, siis peaks ta oma eksist igal juhul eemale hoidma...

Kõige olulisem ja vajalikum asi on aga see, et inimesed oma eluga edasi liiguks, kirjutab Relationship Rules.

Kusagil on helge tulevik, mis sind ootab, aga eksiga suhteid hoides oled mõttetult kinni vanas.