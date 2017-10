Tele- ja raadiotegelane Kirsti Valdstein-Timmer võttis sõna poliitik Taavi Rõivase ahistamisskandaali teemal tunnistades, et temal on Taavi Rõivasest kahju. „Mõtlesin küll, et ei võta sel tänasel „põletaval teemal“ sõna, aga osad moraaljüngrite postitused ajasid mind närvi,“ kirjutas naine oma Facebooki lehel. Ta ei usu, et ahistatav oli „inglike“ ning et kedagi keset pidu külmkapi taga vägistama hakati.

„Ma küll ei olnud seal peol, ei näinud toimuvat pealt, aga täiskasvanud inimesed ... ei usu, et „inglikest“ ahistama hakati. Kui naisterahvas tunnistab, et sõnad ei tahtnud suust tulla (no oli vist ka pidune), siis andke mulle andeks ... ei usu, et keset pidu külmkapi taga kedagi vägistama hakati,“ kirjutas Kirsti Valdstein-Timmer.

„Vahel läheb „ulakaks“, vahel ei saada huumorist aru, vahel keegi solvub, aga me oleme inimesed. Ka riigimehed on inimesed ja inimesed eksivad, teevad vigu, see teebki meist inimesed. Keegi ei saanud ju kannatada. Kui suudeldi kedagi, kes oli ise võõras seltskonnas, no halloo, ei tehtud füüsiliselt haiget. Täiskasvanud naine ei saa suudlemisest traumat! Ei toimunud tänaval ootamatut rünnakut. Kui lähed ikka tantsima ja asi viib edasi, ju siis saadad ikka ise signaale välja. Ei usu muid variante. Sorry,“ avaldas Kirsti Valdstein-Timmer lisades, et kuigi kõige lihtsam on hukka mõista, püüab tema inimesi mõista.

„Mina kive ei viska. Tunnistan, et mul on hetkel Taavi Rõivasest kahju. Verejanuliselt tagasiastumist ei poolda. Ju siis olen eestlaste jaoks liiga rikutud mõttemaailmaga.“