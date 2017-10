Mõnikord me ei taha seda tunnistada, aga vahel ei ole lihtsalt mõni suhe mõeldud kestma. Suhet luues üritame ikka leida enda kõrvale inimese, kellega armastus võiks kestma jääda. Kui esiti aitab füüsiline tõmme, siis hiljem jääb sellest ilmselgelt väheseks...

Armastus on teadlik valik, mida inimesed teevad iga päev, kui nad on kellegagi suhtes, kirjutab Relationship Rules. Armastus ei ole valik, kus saab end suhtesse suruda. Sa ei saa tunda armastust iga inimese vastu. Armastus on valik ja oskus mõista, et kõik suhtes ei ole ja ei saagi olema täiuslik.

Võibolla ei ole sa lihtsalt kohanud veel õiget inimest. Võibolla te ei ole mõeldud kokku jääma...