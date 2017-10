„Meedias ilmunud artiklites esitatakse muu hulgas minu vastu süüdistusi ebaväärikas käitumises hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse. Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud,“ seisis avalikus kirjas, mille Rõivase nõunik Ave Tampere eile meediale saatis. „Kuigi erinevate osapoolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti. Vabandan veel kord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid. Vabandan ka oma abikaasa ja laste ees, keda see kõik paratamatult haavab.“

Ekspeaminister, praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas põikas Singapuris EASi korraldatud ärivisiidil päevaks Malaisiasse koos Eesti delegatsiooni osaga ja pidas maha ülemeeliku peo, mis tipnes süüdistusega ühelt kohalolnud naiselt „Ta oli juba suudeldes väga agressiivne. Edasine läks täiesti kontrolli alt välja: ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind.“ Eile Postimehe otsestuudios tunnistas Rõivas, et läks üle piiri, kuid eitas suudlemist, ütles, et kaalub kohtusse minekut ja tunnistas, et on valmis asespiikri kohast loobuma.

34liikmeline EASi delegatsioon, kuhu kuulus Eesti kõrgtasemel esindajana ka praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, sõitis kümnepäevalisele visiidile Malaisiasse ja Singapuri 18. septembril. Rõivasega oli kaasas ka tema värske abikaasa Luisa Rõivas, kes maksis enda reisi kinni ise.

Singapuris tähtsad kohtumised peetud, sõitis osa delegatsioonist 21. septembril Malaisia pealinna Kuala Lumpurisse. Luisa rändas samal ajal eksootilisele Bali saarele puhkust nautima. Nii sattuski Rõivas abikaasa terase pilgu alt välja joomaõhtule. Peoga paluti ühineda Malaisias töötavatel kaasmaalastel, kelle seas oli ka hulk naisi. Õhtut alustati baaris, siis liiguti hotelli katusebaari, mille keskel sillerdas kutsuvalt helesinine basseinivesi.

Kuid nagu ikka, kipuvad peod, kus tarbitakse alkoholi, käest minema. Peo pealtnägijad rääkisid Eesti Päevalehele, et näiteks üks delegatsiooni liige kallas naisvestluskaaslase joogiga üle ja kommenteeris seda ühemõttelise lausega: „Ma tahtsin sind märjaks teha.”

Ilmselt jäi see naisterahvas pidutsejate silmis ikkagi liiga kuivaks, sest järgmine naine lükati basseini.

MÖLL KATUSEBAARI BASSEINI ÄÄRES: Siia helesinisesse vette maandus üle käte läinud peoõhtul täisriides naine. (Hotelli kodulehekülg: www.shangri-la.com)

Agressiivne suudlus külmkapi najal

Üks delegatsiooni austusväärne liige, jätame tema nime – kuigi see on aimatav – siinkohal nimetamata, hakkas ühele külalisele üsna agaralt külge lööma. Pilgud kohtusid ja algas vestlus. Mees rääkis kõnealusele naisele muu hulgas oma naisest ja küsis, kus oleks Kuala Lumpuris kõige parem sisseoste teha.

Peagi hakkas aga mees kõiki tantsima utsitama ja ka tema vestluspartneriks olnud naine seadis vabatahtlikult sammud tantsupõrandale.

Taavi Rõivas ei eita siinkohal, et võis ühele naisele tol õhtul tantsupõrandal liialt lähedale tikkuda, mis partnerile ebameeldivust valmistas.

Küll aga olevat mees oma tantsupartneri baari nurga taha kahe külmkapi vahele surunud ja suudelnud teda agressiivselt, kirjutab Eesti Päevaleht. „Edasine läks täiesti kontrolli alt välja: ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind,” kurtis anonüümseks jääda soovinud naine Eesti Päevalehele. Segaduses naine sai haardest minema ja taasliitus ülejäänud seltskonnaga.

Talle tulnud järele ka teda suudelnud mees, kes sõnanud mesimagusalt, et ei suutnud nii ilusate silmadega naisele vastu panna. Naisele kõlas see aga ebasiiralt ja imalalt.

Taavi Rõivas ütles Postimehe otsestuudis, et tema läks küll pärast tantustuure kohe oma kohale tagasi.

EAS palub juhtunu pärast vabandust

EASi pressiesindaja Mariann Sudakov sõnab, et EASi poole pole ükski Singapuri ja Malaisia visiidi äridelegatsiooni liige või delegatsiooni mitte kuulunud inimene ahistamissüüdistustega pöördunud ning väidetavatest ahistamisjuhtumitest saadi teada ajakirjanduse vahendusel.

„Küll aga on EAS teadlik juhtumist, kus ametliku programmi välisel ajal delegatsiooni mitte kuulunud naine lükati basseini. Delegatsiooni juht Erki Mölder otsustas juhtunuga seotud delegatsiooni liikme edasise programmi osas delegatsioonist välja arvata. Ühtlasi otsustas EAS, et intsidendi põhjustaja ei saa aasta jooksul osaleda EASi korraldatavate ärivisiitide delegatsiooni koosseisus,“ selgitab Sudakov. „EASil on väga kahju, et Singapuri ja Malaisia ärivisiidi üksikud delegatsiooni liikmed on programmivälisel ajal käitunud viisil, mis on kahjustanud kogu visiiti ning riivanud ka korrektselt käitunud Eesti ettevõtjaid, kes kuulusid samasse delegatsiooni,“ ütleb ta.

Rikutud nii abielu- kui ka töösuhted

Ebameeldivusi tekitas Rõivase ebaeetiline peopanek ka tema kolleegidele, kes pidid meedia survel oma seisukoha kujundama. Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutab, et poliitik peab jääma igasuguses olukorras väärikaks. Kui aga seda ei suudeta, tuleks Nestori sõnul poliitikul otsustada, kas õigem oleks oma positsioonist loobuda. See on kivi ka Rõivase kapsaaeda. „Olen öelnud, et tagasiastumise riigikogu aseesimehe kohalt peavad otsustama Taavi Rõivas ise ning inimesed, kes on ta sellele kohale volitanud. Rohkem mul pole volitust öelda,“ ütleb Nestor. Ta lisab, et on varemgi soovitanud skandaali sattunud rahvasaadikutel tagasi astuda. „ Meil on näiteid nendest inimestest, kes on leidnud endas jõudu, et tagasi astuda. Arvan, et inimestena ei ole nad midagi kaotanud. Leidub aga neidki, kes on edukalt poliitikas jätkanud.“

Rõivase koduerakonna esimees Hanno Pevkur ei kiirustanud tema tegu hukka mõistma. „Taavi on olukorda selgitanud ja vabandust palunud. Loomulikult peab igaüks, sõltumata olukorrast, jääma soliidseks ja väärikaks,“ räägib Pevkur. „Hinnanguid toimunule saavad anda vaid need, kes olid kohal ja nägid, mis toimus. Igasugused muud spekulatsioonid on kohatud. Aga nagu ütlesin – soliidseks ja väärikaks peab jääma igas olukorras ja igaüks,“ lisab Reformierakonna esimees.

POKAAL NÄPUS: Kuigi tegemist pole skandaalsel peol tehtud fotoga, on näha, et delegatsiooniliige Taavi Rõivas on kihisevaga maiustanud ka teistel Aasia visiidi üritustel. (Ave Tampere/Riigikogu pressiteenistus)

Skandaalne välislähetus läks maksma üle 100 000 euro

Postimees avaldas päev pärast 34-liikmelise Eesti delegatsiooni Aasiasse lendu artikli, milles seisab, et suurema osa visiidiga seotud kulusid maksavad visiidist osavõtvad ettevõtted ning kohalikud võõrustajad, kuid väike osa (ligi 17 000) jääb tasuda ka Eesti maksumaksjale. Postimees lõi toona kokku ka kümme päeva kestnud visiidi kogusumma 34 inimesele, arvestades reisikulusid, majutust, transporti ja toitlustust. Kalkulaatorilt vaatas kuuekohaline summa – 100 000 eurot.