Täna on Kanal 2 eetris suur linnapeakandidaatide debatt, muidugi tuli arutluse alla ka tänase päeva suurim uudis, ehk Taavi Rõivase ahistamisskandaal. Roheliste erakonna juht Züleyxa Izmailova tõdes, et on ka ise ahistamist kogenud ning soovitab nii Rõivasel kui teistel alkoholilembestel meestel alkoholi asemel hoopis kanepit teha.

“Neid on olnud, ma päris detaili ei tahaks laskuda,” ütles ta. “Väga kurb on muidugi, et sellised juhtumised aset leiavad ikka veel, meil ei ole enam 90ndad, nagu täna ka meedias läbi käis.”

Izmailova arvates on Rõivase juhtumi näol üldsegi tegu Reformierakonna PR-spinniga, millega end pilti murti. “Nüüd nad said selle tähelepanu, mida neil ei olnud,” sõnas ta.

Rõivase juhtumi kohta oli nii mõndagi öelda ka teistel erakondade esindajatel.

“Ma arvan, et ma esindan võib-olla igat Eesti meest, kui ma ütlen, et iga Eesti mehe seltskonnas peavad naised end tundma hästi. Teistmoodi ei ole võimalik ja sellised väärtused annavad kõik isad oma poaegadele. Taavi puhul ma ütlesin, mis hiljem õhtul ka selgus, et ta peaks oma ametist tagasi astuma, seda ta ka tegi, ma arvan, et see on kohane ja õige samm,” arvas Reformerikonna linnapeakandidaat Kirsten Michal.

Põhjuseks, miks Rõivas terve hommiku probleemi eest põgenes ja nüüd õhtul kõigile meediaväljaannetele intervjuusid annab, peab Michal seda, et Rõivas pidi end lihtsalt koguda.

“Tegelikult talle see vaidlus ja probleem oli teada mitu päeva, ta eeldas võib-olla, et see läheb teisiti, inimlikult ma võin seda mõista, nagu üks saatejuht viitas, on kõik olnud erinavates skandaalides, aga mul on hea meel, et ta tegi selle sammu, see annab ühiskonnas signaali, et ta mõistab, kuidas iganes seal toimus, ta võttis vastutuse ja ma arvan, et see kõige olulisem signaal ühiskonnale,” sõnas ta.

Rainer Vakra arvates on tegu kurva juhtumiga ning sellest tuleb kõigil õppida, mitte vaid poliitikutel.

“Siin on kõigil meestel õppida, et tuleks vaadata ette, kuidas nad käituvad,” sõnas ta.

Savisaare valimisliiduga seljad kokku pannud Urmas Sõõrumaa peab Rõivase juhtumit ülepaisutatuks.

“Taavi on selline avaliku elu tegelane. Kindlasti on selliseid juhtumisi ühiskonnas küll ja küll ja nad lihtsalt ei tule välja. Ma ei ütle, et teema on ülepaisutatud, vaid lugu, mis seoses Taaviga täna välja tuli. Ma arvan, et selle loo valguses juhtub lähitulevikus nii mõndagi pereelu väärtuste kaitseks ja naiste õiguste kaitseks,” ütles ta.