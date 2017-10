BBC vahendab, et Iisrael soovib USA jälgedes samuti UNESCOst lahkuda. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kiidab Ühendriikide otsust ja nimetab seda „vapraks ja eetiliseks“. Mõlemad riigid on vastu sellele, et Palestiinal on UNESCOs täisliikme staatus.

UNESCO praegune peadirektor Irina Bokova ütles täna, et tal on küll kahju, et USA organisatsioonist lahkuda kavatseb, kuid lisas, et pinged ja ülepolitiseeritus on organisatsiooni tõepoolest liigselt kurnanud. USA peaks praeguste plaanide kohaselt lõplikult välja astuma 2018. aasta lõpuks.

Vaid mõni tund pärast seda, kui tuli uudis USA lahkumisest, teatas sama ka Iisrael. Riik on UNESCOt korduvalt Iisraeli-vastastes otsustes süüdistanud, kõige viimati sel aastal, kui Hebroni linn lisati Maailmapärandi nimistusse kuuluvaks objektiks Palestiinas.