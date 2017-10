Üleeile jäi mandrilt Vormsile sõitnud praamil kadunuks keskealine naine, keda on otsinud PPA lennusalga kopter ja kaatrid, kuid tulemusteta.

Häirekeskus sai 10. oktoobri õhtul teate, et Rohuküla-Sviby suunas sõitnud ja äsja Vormsis sildunud parvlaeva Ormsö pardalt on tõenäoliselt üle parda kukkunud inimene.

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin rääkis Delfile, et 43-aastane naisterahvas liikus üksinda laeva päikesetekil, kuid oli sealt ühel hetkel järsku kadunud ning tekilt leiti vaid naise käekott koos dokumentide ja mobiiltelefoniga. "Laeva meeskond otsis teda pardalt ja vaatas läbi videosalvestisi. Kui oldi veendunud, et naist praamil ei ole ja ta sealt ka maha ei läinud, hakkasid naist esialgu piirkonnas mööda rannikut ja merel paadiga otsima Vormsi vabatahtlikud, kuid kesköö paiku lõpetati otsingud tulemusteta," kommenteeris Taratuhin, kes lisas, et otsinguid jätkati eile hommikust ning täna, kuid naist ei ole leitud.