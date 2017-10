Ma ei ole nõus kõikide nende detailidega, mida on väga värvikalt kirjeldatud Eesti Päevalehe artiklis kogu selle ürituse kohta ja konkreetselt mind puudutatavate episoodide kohta, aga see ei ole peamine. Peamine on see, et inimene, kellega ma seal tantsisin, tundis ebamugavust. Ühel hetkel me jäime kahekesi tantsima, seal ümber olid ümberringi inimesed küll suhteliselt lähedal, aga siiski tantsijaid üheks hetkeks rohkem ei olnud," rääkis Rõivas.

"Malaisias oli häiredelegatsiooniga visiit, mis tegelikult oli ettevõtjate jaoks väga edukas. Kahjuks selle visiidi edukust varjutas üks programmiväline õhtune koosviibimine, kus me läksime osaga delegatsioonist ööklubisse. Seal oli mitmeid erinevaid episoode, kus mõned naisterahvad tundsid end hiljem kuidagi kehvasti. Nende episoodide pärast on põhjust vabandust paluda, nende nimetamine nii räigete sõnadega, nagu te enne kasutasite, ei ole kuidagi kohane, aga need on igal juhul taunitavad, sest isegi kui sa ei saa aru ja sa teed kellelegi haiget, siis ma arvan, et ükski mees ei peaks kunagi tegema naistele haiget. Ma arvan, et kui on haiget tehtud, siis tuleb olla ka mees ja võtta vastutus ja vabandada.

"Ta ütles mulle eile, kui ma rääkisime väga pikalt, et ta tundis end ebamugavalt. Oleks ma seda teadnud, oleks ma selle tantsu koheselt ka lõpetanud. Ma ütlesin ka talle, et ta oleks saanud ka ilma muusika lõpemata tantsupõrandalt ära minna. Ta tundis, et talle oli see olukord ebamugav.

Teine asi, mida ta ütles, mingitel hetkedel ta tundis, et ma olin talle liiga lähedal. Ma võisin olla küll, ma ei oska seda hinnata, minu jaoks ei olnud see kuidagi üle piiri, kui tema jaoks oli, siis ma võtan seda tõsiselt.

Kui on sellised asjad ja inimene ikkagi peab vajalikuks öelda, et mina olen teinud talle liiga, siis ma arvan, et on kohane mitte ainult vabandada, vaid võtta ka vastutus ja ma olen valmis võtma poliitilise vastutuse, loobudes riigikogu aseesimehe kohast, mis on tegelikult üks parimaid kohti, kus teha palju olulisi asju Eesti jaoks, paremaid kohti parlamendis. Aga ükski töökoht ei saa olla tähtsam puhtast südametunnistusest. Isegi, kui ma tunnen, et osa sellest avalikust rünnakust minu suunas ei ole täpne: jumal temaga. Sellises olukorras tuleb võtta poliitline vastutus, sellepärast, et näha on, et inimesed on haiget saanud, sedavõrd, et avalikult nende süüdistustega esineda. Ja kui avalikult nende süüdistustega esinetakse, siis…," lausus Rõivas.

Küll aga peab Rõivas ülepaisutatuks fakte, et ta tütarlapse, varjunimega Katrin, kuhugi külmkappide vahele oli lükanud ja teda seejärel seksuaalselt ahistanud.

“Seal oli räägitud vist suudlemisest. Ma ei häbeneks seda öelda, kui see oleks olnud, minu jaoks ei ole sisuliselt vahet. Tegelikult moraalse hinnangu võttes, abielus oleval mehel ei ole tegelikult asja ka tantsima. Jah, võib öelda, et suudlemine on kraad hullem, aga ma ei häbeneks seda tunnistada, kui see oleks ka nii olnud. Minu jaoks ei ole vahet, et mis detail selles kirjelduses oli vaja värvikamaks kirjutada, algselt ajakirjaniku minule saadetud küsimustes oli veel värvi juurde lisatud. Ma arvan, et saaks veel, kui tahaks mõelda midagi välja.

Natuke naljakas oli see imal kompliment, mis ei ole minu moodi. Inimesed, kes tunnevad mind, teavad, et ma ei ole osav selliseid komplimente tegema, aga see selleks. Seda ei oleks ka mul põhjust häbeneda, see on suhteliselt süütu asi. Aga see näitas vastuolu loos, sest, ta ütles, et jusktkui tundis end halvasti, aga et me läksime rahulikult koos tagasi ja jätkasime vestlust," selgitas Rõivas.

Marko Reikop uuris, mida Rõivas Katriniga kohtudes rääkis.

“Ta rääkis sellest, et see pilt on laiem, ta rääkis konkreetsetest asjadest, mis puudutab tantsimist ja lähedust ja kõike seda. Minu jaoks, natuke piinlik öelda, tantsimine kui selline, ma ei tundnud, et seal oleks midagi väga siivutut olnud,” tõdes Rõivas.

Reikop uuris, aga miks mees seljuhul tagasi astub, kuna lihtsalt ühe tütarlapsega tantsimine midagi suurt ju ei ole.

“Kas see on piisav põhjus tagasi astumiseks?”

“Ma arvan küll. Mitte see konkreetne asi, mis seal toimus, vaid see, et on selline avalik poliitline rünnak, mis ei riiva ainult mind, vaid ka mu lähedasi, minu peret, mis riivab minu erakond, kellel puudub igasugune puutumus selle asjaga. Mul on lihtsam võtta poliitline vastutus, kui lasta lihtsalt enda jaoks olulistel inimestel olla pinge või surve all, või konkureerivate poliitikute kahjurõõmsa tule all. Ma võin isegi omaks võtta need asjad seal lehest kirjutatust, mida ma teinud ei ole. Mul on natuke raske, ma ei taha minna oma südametunnistuega vastuollu, aga jumala pärast, kui on vaja võtta omaks veel midagi, võin ka veel midagi omaks võtta.”

Reikop küsis, et kuidas Luisa end tunneb neil päevil.

“Väga halvasti. Ühelt poolt ta saab aru, et tema abikaasat on avalikult rünnatud, nii see artikkel ja eriti järgnenud hinnangud inimeste poolt, kes tegelikult ei olnud juures ja ei tea, mis toimus, aga kes olid koheselt valmis mind hukka mõistma. Konkreetsed poliitikud olid kahjurõõmsad, et näed, lõpuks ometi. Taavi Rõivas ei ole kunagi olnud korruptant, rikkunud seaduseid, aga vot, oli peol ülemeelikus tujus, seal oli naisterahvas, kes oli ka ülemeelikus tujus, ei joonud ka alkoholivaba mojitot mitte, aga näed, saime ära panna! Ma kujutan ette seda kahjurõõmu, ma lugesin neid kommentaare paljudelt oma kolleegidelt," tunnistas Rõivas.

Rõivas loodab, et valimistulemusi skandaal ei mõjuta.