TV3 "Seitsmestes" tegi täna teledebüüdi koos poliitikutest isa ja emaga kolmepäevane Morgan.

Telekanal käis Siret Kotka-Repinski ja Martin Repinski kodus vaatamas, kuidas elu koos uue ilmakodanikuga kulgeb.

Siret Kotka-Repinski kolmepäevase poja Morganiga (Kuvatõmmis / TV3)

Sünniprotsessil ema Siret pikemalt peatuda ei tahtnud, kuid ta on rahul, et kõik läks õnnelikult ja pisipoeg on tervise juures. Aga Siret soovis jagada imelist hetke, mil ta Morganiga esimest korda silmast silma kohtus. "Vaatad, et see, kes on sul kogu aeg kõhus olnud, on ühel hetkel käte peal ja vaatab sulle suurte silmadega otsa," rääkis noor ema südamlikult. "See esimene moment muidugi, kui ta tuli karjudes sinu seest välja, ja siis pannakse ta sinu rinnale ja ta vaatab sulle otsa ja sa ütled talle "Tere!". Ja ta saab kohe aru, kes sa oled, ja jääb kohe vait," ütles Siret. "See on väga eriline hetk. Ma lihtsalt vaatasin, et kuidas see on võimalik," jagab naine ülevaid hetki.