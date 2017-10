Paraku välisministeerium ei pea end pädevaks kommenteerima teise riigi seadusandlust. „Kui välisriigis viibijale tundub, et tema õigusi on välisriigis rikutud, siis soovitame pöörduda vastava riigi korrakaitsjate poole. Seda, kas Eestis saab avalduse esitada, tuleb täpsustada PPA käest,“ veeretatakse pall tagasi.

“Välisministeeriumil puudub pädevus kommenteerida erinevate välisriigis aset leidvate õigusrikkumiste võimalikke tagajärgi,“ on avalike suhete osakonna meedianõuniku Sandra Kamilova napp kommentaar.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Dagne Mihkels ütleb, et Eesti karistusseadus kehtib ka väljaspool Eesti territooriumi toime pandud teo kohta, mis on Eestis karistusseaduse järgi kuritegu, kui teo toimepanemise kohas on selline tegu karistatav või seal ei kehti ükski karistusõigus ning tegu on toime pandud Eesti kodaniku vastu ja/või Eesti kodaniku poolt. “Samuti kehtib Eesti karistusseadus väljaspool Eesti territooriumit toime pandud teo kohta, kui teo karistatavus tuleneb Eestile siduvast rahvusvahelisest kohustusest (seda teo toimepanemise koha õigusest sõltumata). Igaühel on õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole, kui ta leiab, et tema suhtes on toime pandud süütegu.“

Vandeadvokaat Ronald Riistan toonitab, et selle teo ohvril tuleks kindlasti sellises olukorras esimesel võimalusel politsei poole pöörduda ning seda juba teo toimumise kohas kui ka hiljem Eestis.