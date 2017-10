Postimehe otsestuudios oli külas Taavi Rõivas, kes pidi aru andma Malaisia ahistamisskandaali kohta. Täna terve päev on arvamusliidrid ja eri poliitikud öelnud, et Rõivas peaks tagasi astuma. Stuudios teatas ta, et on selleks valmis.

"Igal juhul – kui minu vastu on kellelgi süüdistused, ükskõik, kas ma olen valmis neid osaliselt või tervikuna omaks võtma, sõltumata sellest, ma ei taha, et minu lähedased oleksid pikalt selle löögi ja surve all ja ma ei taha, et minu erakond oleks selel surve all –, ma olen valmis riigkogu asespiikri kohast loobuma," kõlasid Rõivase sõnad Postimehe otsestuudios.

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas käis koos äridelegatsiooniga töövisiidil Malaisias ja Singapuris. Lisaks päevasele töisele programmile lahutas seltskond õhtuti meelt näiteks ka ühes hotelli katusebaaris, kus sündmused arenesid kiiresti ebasündsaks. Ühe naise sõnade kohaselt lähenes Rõivas talle jõuliselt, käperdas, rebis üles kleidiserva ja suudles. Rõivas pole süüdistusi omaks võtnud, ent on esitanud avaliku vabanduse.