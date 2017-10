Taavi Rõivas räägib Postimehe otsestuudios, et Malaisias toimunud skandaal mõjus väga negatiivselt ka tema abielule Luisaga. Rõivas selgitas, et ta tantsis võõra naisega abielumehele kohaselt liialt lähestikku, kuid eitas, et ta naist suudles. Rõivas tundis hirmu, et Luisa oleks võinud ta ka pärast kolme kuud abielu lihtsalt maha jätta.

Rõivas kirjeldas Luisa tundeid, kui ta asjast teada sai:

"Ta oli šokis. Ma polnud sel hetkel, kui ta seda (süüdistustega e-kirja) luges, Tallinnas. Ta oli šokis, ta oli vihane. See tegi talle haiget ja see, et reaalselt käisimegi ööklubis. Jah, käisime ja tantsisime ja seal võis asi minna üle piiri. Ükski naine ei ole selle üle õnnelik. Ta on võib-olla isegi liiga mõistev," nendib Rõivas.