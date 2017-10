Vandeadvokaat Ronald Riistan siiski ei soovita seda sõna-sõnalt võtta. „Me ei tea, kuidas neid paragrahve kohtu ja kohaliku politsei poolt sisustatakse. Tegu on common law õigussüsteemiga, mis tähendab, et iga paragrahvi sisustamine nõuab aastakümnevanuste kohtulahendite tundmist.“

Malaisia on küll islamiriik, kuid erinevalt Saudi Araabiast ja Ühendemiraatidest šariaati seal nii karmilt ei rakendata ja muust usu- ja kultuuriruumist inimesi reeglina ei tülitata, kuid vajadusel võidakse inimene siiski pihtide vahele võtta. Kohalikus kriminaalseadustikus on piitsutamine aga täitsa sees. Mainitud araabiamaades „piirdutakse“ sel juhul kepihoopidega.

Tema sõnul saab Eesti seaduste järgi Eesti kodanikku Eestis karistada välismaal toime pandud kuriteo (aga mitte väärteo, nii et mitte näiteks värske seksuaalse ahistamise paragrahvi järgi) eest, kui see tegu on ka teo toimepanemise riigis karistatav.

„See tähendab, et kui Malaisias on vastav tegu (ingl k groping) karistatav ja see vastab ka Eestis kuriteo koosseisule, on tegu ka Eestis karistatav, sõltumata sellest, et teo toimepanemise koht on Malaisia. Ilma asjaoludega täpsemalt tutvumata ei ole selge, kas tegu vastab Eestis mõnele väärteo- või kuriteokoosseisule – eelnevat saab välja selgitada politsei,“ selgitab vandeadvokaat.

„Kui teo toimepanija on riigikogu liige, siis kehtib isikule menetlusõiguslik immuniteet, mis tähendab, et riigikogu liiget saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul ning riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul,“ jätkab ta.

Riistan toonitab, et selle teo ohvril tuleks kindlasti sellises olukorras esimesel võimalusel politsei poole pöörduda ning seda juba teo toimumise kohas kui ka hiljem Eestis. „Ei tohi olla aktsepteeritav, et ebasoovitavale seksuaalsele kontaktile ei järgne karistust. Sündmuste mahavaikimine ning nimede mittenimetamine mõjub innustavalt järgmistele ahistajatele,“ rõhutab ta.