Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross (ALDE) valiti täna Strasbourgis ENPA monitooringukomitee Ukraina raportööriks. Kross võtab raporti üle hispaanlaselt Jordi Xuclàlt. Krossi kaasraportöör on sakslane Axel Fischer (EPP).

„Ukraina reformide edukus on üks Euroopa tuleviku võtmeküsimusi ning monitoorimisega saab sellesse positiivselt panustada,“ rõhutas Eerik-Niiles Kross. „Kord aastas esitab raportöör assamblee täiskogule riigiraporti, mis võetakse vastu koos liikmesriigile siduva resolutsiooniga. See protsess on nii ENPA kui ka Eesti seisukohalt äärmiselt oluline,“ toonitas Kross.

Ukraina raportöör on ENPA esindaja ja vaatleja riikide monitooringuprotsessis. Monitooringus jälgitakse ja raporteeritakse Euroopa Nõukogule liikmesriigi demokraatia funktsioneerimise, korruptsiooni, inimõiguste ja muude ENPA tegevusvälja küsimustes. Aastatel 2010–2015 oli Ukraina raportöör endine ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps.

8.–13. oktoobrini toimub Strasbourgis Prantsusmaal ENPA 2017. aasta IV osaistung, kus ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel määrati esmaspäeval Ukraina haridusseaduse kiirraporti koostajaks. Samuti on Herkel interneti efektiivse haldamise raportöör. ENPA Eesti delegatsiooni juht ja assamblee asepresident Marianne Mikko on ENPA Türgi monitooringu raportöör.