Juba 20 korda toimunud Vereta jahi peakorraldaja Tiit Hundi sõnul on võrreldes algusaastatega tehnika tohutult arenenud ja osavõtjate teadmised loodusest kasvanud. „Teatakse, keda pildistada ja kust neid võiks leida,“ sõnas ta.

Jarek Jõepera sai auhinnaks võistluse rändkarika ehk sarvilise viikingimütsi ning kingi Overallilt. Ta on võistluse võitnud ka 2002. ja 2015. aastal, mõlemal korral jänesefotoga.

XX Vereta Jahti peeti 19.–21. mail Põlvamaal. RMK ja Overalli korraldatavast fotojahist võttis tänavu osa 39 fotograafi, kelle “saakloomaks” oli tänavune aasta loom – metskits.

Eriauhinna said:

RMK auhind – Jaak Lippmaa foto männikärsakast

Looduse Omnibussi auhind – Indrek Ilometsa foto hallhaigrust

Ajakirja Eesti Loodus auhind – Kaido Haageni foto rohelistest konnadest

Ajakirja Horisont auhind – Argo Argel foto tuttpütist

Ajakirja Eesti Jahimees auhind – Urmas Tartese foto kahest sokust ja ühest kitsest

Tallinna loomaaia auhind – Tõnu Nooritsa foto metskitsekolmikust

Eesti Jahimeeste Seltsi auhind – Olavi Hiiemäe foto põdrast

Ilm.ee auhind – Olavi Hiiemäe foto haigrutest

Hotell Pesa auhind – Merje Aru foto hõbehaigrust

NOR-EST Wood Asi auhind – Remo Savisaare foto koprast

Jägermeistri auhind – Kaarel Vahtramäe foto sokust

Vereta Jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta Jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid.

Esimene Vereta jaht toimus 1997. aastal Järvamaal Väätsal. 20 aasta jooksul on võistlusel jahitud kõike ja kõikjal, vee all ja vee peal. Varasematel aastatel on saakloomaks olnud kobras, metssiga, metsis, põder, hirv, ilves, metsnugis, mäger, teder, saarmas, metskurvits, metskits, ronk, kährik ja metssiga.

Näitus Vereta Jahi parimatest piltidest on RMK Tallinna kontori aatriumis (Toompuiestee 24) avatud kuni 14. novembrini.