„Kui sa oled elanud sellist elu, nagu mina – kasvatanud üles kolm last ja harjunud kogu aeg rakkes olema, siis enam muud moodi ei saagi!“ räägib näitleja Katrin Karisma, kes vihmasel oktoobrikuul aias müttab, et enne talve tulekut tööd tehtud saaks. Kümme aastat tagasi kolis Katrin linnast maale elama. Tallinnast umbes 40 kilomeetrit eemale Kloogale. Selle ajaga on näitlejast saanud tubli aednik, kes kasvatab aias lilli, peenral maasikaid ja kasvuhoones köögivilja. „Eakate inimeste jaoks on hea, kui sul on koguaeg tegevust. Muidu võib lolliks minna, kui ennast kõrvale heidetuna tunned. Pensionäride värk!“

Hommikud algavad Katrinil (70) ujumisega. „Kõigepealt tuleb ikka iseenda eest hoolt kanda, enne kui aia eest hoolitsema hakkad,“ selgitab ta. Pärast seda sööb ta kodus kausikese putru ja asubki aeda tööle. Seda muidugi siis, kui aega on. „Kõike tihedam periood on nüüd möödas,“ on Katrin õnnelik, et saab enne lume tulekut aiatöödele pühenduda.