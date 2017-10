On selge, et riigikogu asespiikri kohal haamrit viibutades saali ohjeldada ja kolleegidele vajadusel moraali lugeda Taavi Rõivas pärast EASi ringreisil puhkenud skandaali enam mingil juhul ei saa. Sama kehtib ka riigikogu liikmena jätkamise puhul, sest kuidas olla nõudliku opositsionääri rollis, kui su sõnavõtte ja arupärimisi saadavad nii kolleegide kui ka valijate nõutult küsivad pilgud.

Tegelikult venis skandaali menetlemine liiga pikaks. Kõik vähehaaval tehtud taganemis- ja omaksvõtmissammud toimusid liiga hilja. See viitab, et kahetsus polnud kuigi siiras, vaid üksnes tugeva ühiskondliku surve tulemus. Rõivasel oli kaotada liiga palju: alates äsja unelmate pulmasid pidanud mehena oma pere usaldusest ning lõpetades asespiikri kohaga kaasnevatest materiaalsetest hüvedest. Kuid mainekahjust ülesaamiseks ei saa olla ükski hind liiga kallis.

Viimasel juhul peame silmas eelkõige Eesti riigi mainet nii siin kui ka välismaal. Ei vabanda viited, justkui olnuks tegu äridelegatsiooni sõidu mitteametliku osaga. Rõivas ekspeaministrina esindab riiki 24/7 ega tohi enesele libastumisi lubada. Eriti kohatult mõjuvad kõnealuse delegatsiooni koosseisu kuulunu kinnitused, et tegu oli tavalise Eesti peoga koos alkoholi, nalja ja tantsudega. Mis mulje jääb sealseile äripartnereile Eesti riigist ja kuidas mõjutab meie võimalikku koostööd asjaolu, kui meie delegatsioon end islamimaal seaks joob? Tegu on topeltkahjuga, kui teadlikult eksitakse nii sealse komberuumi kui ka Eesti heade tavade vastu.

Kogu halva mängu juures on hea vaid see, et oleme oma arengus jõudnud sinnamaale, kus toimunut enam ametnike ja parteikontorite tagatubades kinni mätsida ei õnnestu. Vähemalt avalikult on suhtumine nii Rõivase kui ka kaaspidutsejate tegudesse üksmeelselt tauniv. Enam ei pääse asja meestenaljaks pööramise või „Viimse reliikvia“ tsiteerimisega – sai pisut müratud!