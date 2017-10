„Mitte et ma oleks meeletult selle nimel pingutanud, aga ma pingutan naiste nimel ja nende naiste meeste nimel, kes naudivad seda, mida ma nende naistele teen,“ ütles värskelt Kuldnõela omanikuks saanud Kristina Viirpalu pärast auhinna kättesaamist ja lisas, et auhind on temale nagu täpp i peale. Eesti moemaailma kõige tähtsamad auhinnad – Kuldnõel ja Hõbenõel – jagati Tallinn Fashion Weeki raames välja üleeile õhtul.

Ei ole saladus, et Viirpalu hinnalist käsitööd ei saa enamik Eesti naisi endale lubada, sest tema loomingu hinnad algavad mitmest tuhandest eurost. Mida ütleb ta neile, kes seda siiski sooviksid? „Kõik algab inimesest endast, tema käitumisest, olekust, intelligentsist. Me võime kõik ennast imeliselt riidesse panna, ehtida kõige kallimate kleitidega, aga kui sa seda välja ei kanna ja kui see ei ole kooskõlas sinu isiksusega, siis see on kurb,“ tõdeb naine, et ilu algab siiski inimese seest.

Õrna pitsiga rikastatud kollektsioon näeb välja tõeliselt glamuurne ja pidulik, selle taga on aga suurem töö, kui disainikaugele inimesele esialgu paistab. „Selle taga on veri ja pisarad. Tõesti väga palju tööd. Oleme seda välja töötanud vähemalt pool aastat. Ühe kleidi tikandi tegemiseks kulub pool kuud, suurele kleidile läheb kuu aega. Palju need andekad naised jõuavad teha, nad tahavad süüa, puhata ja kodus ka olla. Fakt on see, et see peab olema isikupärane ja tegema naise ilusaks. Kuid loodan, et olen selle saavutanud,“