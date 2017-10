3. august 2016. Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitab järgmiste 2020. aasta suvemängude kavva viit uut ala: pesapall, rulasõit, karate, surfamine ja sportronimine. Ilmselt tekitab enim küsimärke viimane.

„Mingil määral aitab ikka. Annab algbaasi kätte, kuidas on kõige efektiivsem üles jõuda,“ kinnitab Eesti üks paremaid sportronijaid Rasmus Hüdsi, et osavus puu otsa ronimisel võib kaudselt ka olümpiale aidata. Tulemusele turnimisel on peeneid nüansse vaja lisaks omandada.

Keha seina vastas. Käed sirged, et üleliigset energiat ei raiskaks. Ronimissussi ninade kallutamine. Need on põhilised kolm reeglit, mille abil algajaid õpetatakse. Laias laastus midagi keerulist pole. Seinale on kinnitatud kivitaolised nukid, mida mööda tuleb stardist (tavaliselt allosas) ronida finišisse (tavaliselt tipus). Öeldakse, et töö tehakse ära jalgadega, kuid oluline on kogu keha tugevus.

„Jalgu kasutatakse enda keha hoidmiseks. Raskemate radadega muutub käte ja ülakeha jõud olulisemaks. Väga suur roll on ka tehnikal,“ täpsustab Hüdsi, kuid lisab, et lihtsamast seinast üles on võimelised ronima sisuliselt kõik.