Olin Eestist ära ja pärast seda mõne kena päeva Dirhamis. Tagasi linna tulles nägin kahjuks ühte valimisreklaami. Vabandan, aga ükskõik kes sa ka oled – kui kuulud erakonda, mille kampaania põhineb vastandumisel, siis normaalsel inimesel oleks piinlik. Mul on teist kahju ja teie pärast häbi. Kohutavalt häbi.

Nii väiksel rahval ei ole aega, et teineteisega tülitseda ja materdada. Pole ka aega, et teisi kopeerida. Minul pole kunagi ega saagi olema häbi olla eestlane. Eestlane olla on privileeg ja luksus. Eestlane olla on seisus. Seisus aga kohustab. Teie aga, kes kirjutate ennast ühe või teise värvi alla, olete nagu suurärimees, kes riigi sünnipäeval läheb naeratades ning ennast eliidiks pidades vastuvõtule, aga oma kaupluses töötavale teenindajale ei võimalda isegi sellist elu, et tema naeratus ei oleks hambutu.

Mul on teie pärast kurb. Kõige müstilisem on muidugi see, kui sõimad ilmselget korruptantlust, aga ise oled samamoodi kilekotimees. Oh teid, kellele poliitik olemine pole isegi enam ainuke töö, kus ta hakkama saab (tegelikult ei saa), vaid vaimne seisund, erakordselt raske puue, mis on ainuke mentaalne haigus, mida riik toetab.