Kolm nädalat tagasi ennustas ajakirjanik Argo Ideon, et 2017. aasta kohalikke valimisi jäädakse mäletama kui EKRE kõrgpunkti Eesti poliitikas („25 päeva pärast on EKRE päev”, Maaleht 21.09.2017). Kogenud kolumnistina ei tõtanud Ideon avalikustama, milline oleks EKRE-le hea tulemus eelseisvatel valimistel. Ta ennustas vaid, et tõenäoliselt saab parlamendi väikseim fraktsioon korraliku tulemuse ja esinduse mitmes volikogus.

2015. aasta riigikogu valimiste ajal jooksis juba nimetatute kõrval viiendana platsile võistkonna wunderkind Jaak Madison. Aga tagala on tühi. Täpsemalt öeldes on meeskond ebaühtlane. Kui palju on neid, kes suudavad vastata küsimusele: kes on need kolm pealt 60aastast taati, kes peale Helmete, Põlluaasi ja Madisoni riigikogu saali uksepoolse rea tagapinke nühivad? Isegi kolleegide jaoks riigikogus on nad parajad pähklid, kelle nime ja näo kipuvad segi minema.

Hoolimata EKRE kasvavast populaarsusest, pole vahepealsel ajal erakonnaga liitunud inimesi, kes eelmainitud kolmest rahvaasemikust eristuksid. Kelle nimi, nägu ja teod tekitaksid valijates äratundmisrõõmu ja sära silmadesse. Martin Helme muidugi seda väidet ei jaga, ühes väitlussaates tõi ta näitena EKRE kaks esinumbrit Tallinna valimisringkondades – Urmas Reitelmanni ja Kersti Krachti. Mõlemad on elukogenud inimesed, nende nimed on tuttavad. Iseasi muidugi, kas nad poliitikasse värsket verd toovad.

Näiteks Kersti Krachti häälterekord jääb veerandsaja aasta taha, kui ta Eesti Ettevõtjate Erakonna ridades kogus riigikogu valimistel 640 häält. EKRE esinumber Lasnamäel on osalenud Keskerakonna, Arengupartei ja valimisliidu Südameasi ja Uued Tuuled ridades kuus korda valimistel ja pole seni veel valituks osutunud. Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel (2009 ja 2013) sai ta mõlemal korral Keilas 12 häält.

Urmas Reitelmann kandideeris aga 1996. aastal KVL Tallinna nimekirjas ja kogus Kristiine valimisringkonnas 57 häält.

EKRE kasvas küll välja Eestimaa Rahvaliidust, aga vähemasti pealinnas on endiste kolhoosiesimeeste häält vähe kuulda. Haabersti esinumbriks on hoopis viimastel kolmedel riigikogu valimistel ILi ja IRLi nimekirjas kandideerinud Urmas Espenberg, kes sai vastavalt 8, 24 ja 26 häält. Kahekohalise häältesaagini jõudis ka toonane reformierakondlane Wesse Allik, kogudes nelja aasta eest Nõmmel 10 häält. Usun, et EKRE esinumbritena saavad nad seekord palju rohkem rohkem hääli.

Tahumatu retoorika

Paljud EKRE seisukohad on mulle inimlikult mõistetavad, mõni isegi südamelähedane. Nad teavad lihtsaid lahendusi ega keeruta! Peremees ehitab ju maja ümber aia, EKRE inimesed ka laskeava, kust saaks sissetungijale tuld anda. Kuna nad teavad absoluutset tõde, ei salli nad vastuvaidlemist. Tundlikuma närvikavaga inimesed kirtsutavad selle peale nina.

Ühest küljest on nad ju õilishinged, kes seisavad vankumatult rahvuslike väärtuste eest ja valutavad 24/7 südant Eesti maa ja rahva tuleviku pärast. Poetavad teinekord pisaragi. Nõretavale monoloogile järgnevad sageli veidi kandilisemad mõtted ja tahumatu kõnepruuk oponentide aadressil. Hakka või uskuma, et võimule saades kütavad poliitilise laadaputka jõumehed teisitimõtlejate tuharad kuumaks.

Sellest johtuvalt ei riskeerigi intelligentsi konservatiivsem tiib, kes suhtub EKREsse teatava sümpaatiaga, oma nahka turule viia ja nende nimekirjas kandideerida. Kuidas sa ikka kandideerid koos inimestega, kes ei suuda oma mõtteid ja meeleseisundit elegantselt sõnastada? Nii, et see ei riivaks kaasteeliste kõrvu.