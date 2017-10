Alles hiljuti Taavi Rõivase ja Luisa Värgi laulatanud EELK peapiiskop Urmas Viilma on selgelt väljendanud oma seisukoha perekonna väärtuste osas – nii omasooiharus kui ka abielu rikkumine on selge patt. Kiriku arvates tuleb inimestel ikka eksimisi ette ja kõige tähtsam on lepituse otsimine.

Paraku jäi kirikuisa Õhtulehele tabamatuks. EELK konsistooriumi avalike suhete assistent Toomas Nigola põhjendas seda Viilmaa eemalolekuga. „Peapiiskop on viimastel päevadel olnud tervisega seotud uuringutel ning praegu tööasjadega ei tegele.“

Küsimusele, kuidas hinnata Rõivase kohatut käitumist kauges komandeeringus, Nigola vastas, et EELK kindlasti ei võta positsiooni kellegi niisuguses personaalküsimuses.