Ajakiri Foreign Policy ja Associated Press vahendavad, et USA plaanib ametlikult UNESCOst välja astuda. ÜRO juurde kuuluva kultuuripärandi hoidmise ning teaduse ja haridusega tegeleva organisatsiooni esindajad loodavad siiski, et ameeriklased muudavad meelt. Lahkumise põhjusteks on väidetavalt raha ja Palestiina liikmelisus UNESCOs.

Lõpliku otsuse kuulutab USA välja võib-olla juba järgmisel nädalal. USA kavatseb jätkata vaatlejariigina. Välisminister Rex Tillerson olevat otsuse organisatsioonist lahkuda teinud juba mitu nädalat tagasi.

Põhjus, miks otsuse väljakuulutamine edasi on lükatud, on see, et sel nädalal valitakse UNESCO uus direktor. Prantsusmaa loodab, et USA toetab endist prantsuse kultuuriministrit Audrey Azoulayd. Prantsusmaa president Macron on USA president Trumpiga Azoulayst vestelnud ja kokku leppinud, et ameeriklased toetavad prantslaste kandidaati. Lisaks sellele on Prantsusmaa (ja paljud teised riigid) huvitatud sellest, et ei korduks Pariisi kliimakokkuleppe stsenaarium ning et USA ei eraldaks järjekordselt ennast ülejäänud maailmast. Francois Delattre, Prantsuse saadik ÜROs avaldas lootust, et Ameerika otsustab siiski mitte lahkuda. „Me leiame, et USA peaks jääma maailmas toimuvaga seotuks,“ ütles saadik.