Juba lapsepõlvest saadik õpetatakse meile, et toit peab enne suhu pistmist olema puhas. Siiski ei tähenda see, et kõik peaks vee alt läbi käima. Mõne toiduaine puhul teeb selle eelnev pesemine meie tervisele hoopis halba.

2. Kana

Värskel kanal olevad bakterid on väga ohtlikud meie tervisele. Üks kõige tuntum on salmonelloos. Paljud inimesed arvavad, et kana enne küpsetamist pestes mure laheneb. See ei ole tõsi. Kui pesete kana, siis aitab vesi tegelikult baktereid levitada ka sinu kätele ja kraanikaussi.

Piisab, et asud kana küpsetama kohe, sest siis bakter sureb. Parimad kokad soovitavad, et kõige parem oleks kana kaks korda läbi keeta. Loomulikult nõuab see vahepeal ka veevahetust.

3. Liha

Nagu ka kana puhul - värsket liha ei tohiks pesta. Vesi aitab ka liha puhul bakteritel levida. Kätele ja kraanikaussi. Bakteritest pääsed liha kõrgel temperatuuril töödeldes.

Hea nipp on kasutada salvrätte, et lihalt liigset mahla eemaldada. Seejärel tuleks oma käed seebi ja kuumema veega korralikult puhtaks pesta.

4. Pasta

Kui pastat veega pesta, siis eemaldab see tärklise, mis aitab kastmel pasta sisse mõnusalt imbuda. Pastat võib pesta ainult pärast keetmist. Seda ka ainult juhul, kui tahad pastat kasutada salati sees.

5. Seened