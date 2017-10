Täna õhtul ekraanile jõudnud „Eesti selgeltnägijate tuleproovist“ kukkus kõigi suureks üllatuseks ühe selgeltnägija asemel välja lausa kolm! Lahkujateks olid Washtara, Helen ja Remi.

„Tegelikult läks mul juba kõige esimese võttepäeva ajal, kui oli casting, tuju ära, sest saatejuht Urmas kiirustas mind tagant,“ ütleb Washtara, kes saates juba teist korda osales. „Mul oli kohe selge, et niimoodi ma töötada ei saa. Mul on vaja aega, võimalust keskenduda,“ sõnab naine. Lisaks ei meeldinud talle ka see, et vahepeal tekkis võtetesse umbes pooleteisekuine paus. „Mul läks tunne üle,“ nendib Washtara väikese pettumusega hääles.

Muide, saatejuht Urmas Eero Liiv on tunnistanud, et ta ei lubanud Washtarat tegelikult võtetele, sest tahtis saates näha uusi tegijaid. Naine marssis aga sellegipoolest castingule ja teatas: „Ma tulin võitma!“. „Muidugi ma tulin võidusooviga. Aga nagu ütlesin, tunne ei olnud seekord õige,“ ütleb ta.

Washtara sõnul ei olnud saatekatsed rasked. „Ma olen kogu oma elu selgeltnägemisega tegelenud – hakkasin ennustama juba viieaastaselt ja kui olin kümnene, hakkasid inimesed minu juures käima. Mul on oma metoodika, mida kasutan,“ ütleb ta. „Aga Urmas muudkui kiirustas: „Kiiremini-kiiremini-kiiremini!“ See uks ei avane niimoodi! Saate aru, mis uksest on jutt? Jaa, selgeltnägemise uksest,“ sõnab ta. „Olen inimene, tunnetega. Mul ei ole programmi peal, mida saab täpselt vajalikul hetkel sisse lülitada.“

Mida Washtara nüüd edasi teeb? „Seda, mida senigi – võtan inimesi vastu, aitan neid. Mul on maamaja ja väike aed, mida harin. Lisaks töötan haiglas,“ ütleb ta. Naine usub, et teab tänavuse hooaja võitjat juba ette, kuid ei saa seda muidugi välja öelda. „Venemaa saadet vaadates teadsin alati juba algusest kolme-nelja lõppu jõudjat ja ka võitjat. Teadsin ette ka Eesti eelmise saate võitjat. Kirjutasin Urmas Eero Liivile isegi Facebooki, et Anu Pahka võidab.“