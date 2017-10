Täna esitleb Tallinn Fashion Weeki raames oma kollektsiooni Mammu Couture ja toob moefännide ette haute couture'i kleitide mere, täis glamuuri, elegantsust ja seksikust.

Sügistalvine kollektsioon koosneb paljuski eksklusiivsetest ainumudelitest minist kuni maani, mis on mõeldud igaks hetkeks meie süngele sügishooajale sära andma. Enamus kleitide põhikangad on loodud väikestest kangadetailidest käsitööna ning on unikaalsed. Kollektsioonis kohtab veel lilli, pärleid,pitsi, sametit, sulgi ja loomulikult tülli.

Vaata Õhtulehe videost, millise moeostu soovitab Mammu moemaja looja Maria Tammeorg sel hooajal teha!