Täna õhtul ekraanile jõudnud „Eesti selgeltnägijate tuleproovist“ kukkus kõigi suureks üllatuseks ühe selgeltnägija asemel välja lausa kolm! Lahkujateks olid Washtara, Helen ja Remi.

„Ma tulen musta hobusena veel tagasi ja võidan selle saate,“ lubab müügimehe ametit pidav Remi. Küsimusele, miks otsustas mees end üldse selgeltnägijate saates proovile panna, vastab ta, et loomulikult tahtis ta seda saadet võita. „Ma panin kõik need ülesanded sada protsenti täppi, aga mind hääletati välja,“ väidab mees.

Kas Remi on väljalangemise pärast ka kurb? „Mul on väga kurb. Aga Argentiina jõudis jalgpalli maailmameistrivõistlustele ja selle pärast on mul hea meel!“

Möödunud nädala saates, kus näidati vaatajale castinguid, hiilgas Remi oma sooritusega. Kuigi esiti tema üle naerdi, sest mees oli nii-öelda talismaniks kaasa võtnud väikese plastikust versiooni „Ratatouille“ multikast pärit rott Remyst, leidis mees hulga autode seast üles selle, kuhu oli peidetud saate „Naabrist parem“ võitja Jana.

„Seitsmestele uudistele“ antud intervjuus on Remi öelnud, et kõige raskem ülesanne saate ajal oli seotud mõrvaga. „Kuna olen positiivne inimene, tekkis minu jaoks seal tõrge mõrva teemaga, kus tütar oli kõrval ja isa surmast oli möödas alla aasta. Seal jäi naljategemine tagaplaanile, see polnud minu teema. Mulle sobivad pigem komöödiasarjad ja –filmid,“ ütles Remi.