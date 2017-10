Täna esitleb Tallinn Fashion Weeki raames oma kollektsiooni Eesti naiste poolt palavalt armastatud moemaja Iris Janvier, kes toob lavale uue sügis-talve kollektsiooni nimega „Clash of Abundance“.

Uus kollektsioon kaotab piirid mehelikkuse ja naiselikkuse vahel ning rõhub rohkem kandja karakterile. Teemaks on oversized-mantlid, pusad, meeste ülikonnast inspireeritud jakid, kus soliidne ja sportlik kombineerub futuristlikult moodsaks tervikuks. Klassikalised siluetid segunevad Iris Janvier' käekirjale omaselt positiivselt hullumeelsete kangaste ja põnevate vormide näol.



Selle hooaja märksõnadeks on mahulised loodud kudumid, suuremõõtmelised prindid ja kosmiliselt sädelevad materjalid. Ei puudu ka läikivad ja sädelevad litterkangad, mis lisavad dramaatilise ilmega kollektsioonile sära.



Vaata videost, mis hoiab moemaja endiselt nii populaarsena ning mis on üks reegel, mida soovitab Iris Janvier rikkuda!