Kataloonia eeskuju innustab iseseisvust taotlema veel üht Hispaania osa – Andaluusiat, vahendab portaal Diariocrítico. Andaluusia kuulutab iseseisvuse välja 4. detsembril, ütles ajakirjandusele iseseisvuslaste organisatsiooni Andaluusia Rahvuskogu (ANA) juht Pedro Altamarino (pildil). Esialgu on sel sammul üksnes sümboolne tähendus, täpsustas ta. Altamarino sõnul on praegu tegemist vaid teoreetilise kontseptsiooniga, mis tugineb filosoofilis-kultuurilisele alusele. Samas on Andaluusia iseseisvuslaste juht kindel, et kord saab praegusest autonoomsest piirkonnast ikkagi iseseisev Andaluusia riik, mida tunnistavad teisedki riigid. Altamarino teatel ei piirduks Andaluusia riik üksnes praeguse autonoomse piirkonna alaga, vaid hõlmaks ka piiriäärseid alasid Portugalist (Alentejo ja Algarve piirkond) ning Marokost (Rifi piirkond). Ta peab võimalikuks sedagi, et edaspidi moodustavad Pürenee poolsaarel elavad rahvused omavahel mingi föderatsiooni.

Andaluusia iseseisvuslased tuginevad oma nõudmistes 1980. aasta autonoomiareferendumi tulemustele, mille järgi pooldas Andaluusia muutmist autonoomseks piirkonnaks 55,42% ja selle vastu oli vaid 3,41% hääletanutest.

Portugali sõjandusuuringute instituudi professor Armando Marques Guedes ütles, et Altamarino asjaomastel avaldustel on otsene seos hiljutiste sündmustega Kataloonias. Professori hinnangul võib Hispaaniast eralduda soovivate andaluuslaste käitumine destabiliseerida Hispaania siseolukorda veelgi. Ta peab tõenäoliseks, et sellises olukorras võib Hispaania keskvalitsus teha pingete maandamiseks regioonidele järeleandmisi.