Lapsepõlves unistas väike Puigdemont astronaudiks saamisest ja lennust Kuule. See unistus ei täitunud, kuid nüüd teeb ta tõsiseid tegusid poliitikataevas. Enne seda tudeeris ta 1980. aastatel Girona ülikoolis katalaani filoloogiat. Ülikool jäi Puigdemontil küll lõpetamata, kuid temast sai pikkadeks aastateks edukas ajakirjanik, kes aastatel 1999–2002 juhtis ka direktorina Kataloonia uudisteagentuuri (ACN). Üliõpilaspäevil elas Puigdemont üle raske liiklusõnnetuse, millest tal on tänaseni näos armid.

Kataloonia iseseisvusreferendumi korraldanud Carles Puigdemontist on saanud Hispaania keskvõimu hirm. Peaminister Mariano Rajoy nõuab esmaspäevaks ultimatiivselt vastust küsimusele, kas Puigdemont kuulutas teisipäeval parlamendis välja Kataloonia iseseisvuse või mitte. Kui vastus on jaatav, siis on aega sellest otsusest lahti öelda tuleva neljapäevani. Vastasel korral tühistab keskvõim põhiseadusele toetudes Kataloonia autonoomia.

Kuna Hispaania keskvalitsus tunnistas referendumi juba enne selle toimumist õigustühiseks ja ähvardas Puigdemonti Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamisel võimult kõrvaldamise ja Kataloonia senise autonoomia tühistamisega, siis otsustas Kataloonia president aja võitmiseks trikitada. Ta küll kuulutas teisipäeva õhtul Kataloonia iseseisvuse välja, kuid lükkas selle jõustumise edasi ja teatas, et soovib pidada keskvõimuga iseseisvumise teemal dialoogi. Puigdemont ja teised iseseisvuse pooldajad kirjutasid alla ka iseseisvusdeklaratsioonile, ent kinnitasid taas, et enne iseseisvuse jõustumist soovivad nad pidada keskvõimuga läbirääkimisi.

Puigdemonti nägemuse järgi peaks nii Kataloonia kui ka Hispaania valitsus nimetama kaks läbirääkijat, kes leiaks vastastikku aktsepteeritava vahendaja. Rajoy on seni vastanud Puigdemonti dialoogisoovile eitavalt. Ainus märk keskvalitsuse senise jäiga positsiooni teatavast pehmenemisest on tõdemus, et 1978. aastast pärit riigi põhiseadus on tõepoolest ajale jalgu jäänud ja vajaks uuendamist.