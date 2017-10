Ameerika Ühendriikides California osariigis jätkuvad veinikasvatuspiirkonnas suured metsatulekahjud. Lisaks on läinud tuleroaks vähemalt 3500 maja. Ametlikult on hukkunud 23 inimest, kuid ohvrite arv võib märgatavalt kasvada, sest ligi 300 inimest on kadunud. Tuletõrjujate sõnul kulub 23 tulekolde kustutamiseks veel päevi.

Tulle jäid ja hukkusid oma kodumajas Napas 100aastane Charles (vasakul) ja 98aastane Sara Rippey (paremal), kes elasid õnnelikus abielus üle 75 aasta. Hukkunute poeg Mike Rippey usub, et isa üritas veel ema päästa. Charlesi põlenud surnukeha leiti magamistoa lähedalt. „Ilmselt tahtis ta magamistuppa emale järele minna, kuid jäi hiljaks ja kaotas ka ise elu,“ ütles Mike Rippey kohalikule telekanalile KPIX.