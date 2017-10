Lapseootel Coleman ja Boyle rööviti viis aastat tagasi reisil Afganistani. Paari kõik kolm last on ilmale tulnud vangistuses.

Pantvangis olnud perekonda kuuluvad USA päritolu Caitlan Coleman, tema kanadalasest mees Joshua Boyle ning nende kolm last, kirjutab The Seattle Times.

Pakistani sõjavägi teatas, et Haqqani võrgustiku, mis omab sidemeid Talibaniga, vangistusest on vabastatud viis põhjaameeriklast.

2016. aastal avaldas Haqqani röövitud paarist ning nende kahest lapsest video.

Võrgustiku liikmete poolt filmitud klipis rääkisid Boyle ja Coleman, et nende elu on kui „kafkalik unenägu“. Naine anus, et valitsused sellele viimaks lõpu teeks.

„Oleme 2012. aastast oodanud, et keegi mõistab meie probleeme,“ rääkis naine neljaminutilises videos. „Minu lapsed on näinud, kuidas nende ema rüvetatakse,“ teatas naine detaile täpsustamata.