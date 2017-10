Malaisias töövisiidil olles ahistamisskandaali sattunud endine peaminister Taavi Rõivas pidanuks reisil olles ette võtma horoskoobid, kuna juba tähed hoiatasid, et oodata on suurt jama. Minevikku kiigates selgub, et 26. septembril sündinud Rõivas (tähtkujult Kaalud) võinuks esmalt ette võtta Eesti Naise päevahoroskoobi, kus teatatakse: „Töised asjaajamised viivad sind kokku toredate inimestega, vast ka veetlevate vastassoolistega. Ametlikust suhtlusest võib kujuneda midagi südantsoojendavat.“ Ka Õhtulehe päevahoroskoop tuletab Rõivale 21. septembriks meelde: „Unistusi sul on. Pead aga ilmselt vajalikuks neid kiivalt enda teada hoida. Ehk on sul uskumus, et kui oma soovidest valju häälega rääkida, kaotavad need väe.“

Kaalude taroskoop 18. kuni 24. septembriks teatas samuti, et Kaalude esindajaid ootavad ees seiklused, kuid entusiasmi tuleks pärssida. „Tead ju küll seda ütlemist, et agarus on ogarus. Sinu enda tuju on ennekõike ülev ja entusiastlik. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi.“

Isegi Naistelehe avesta manitseb ettevaatlikkusele, kui kirjutab: „Ära soovi liigset, sest see võib sind ahneks muuta. Puhasta oma mõtted ja keha. Hoia tekkivad ideed ja plaanid enese teada, sest nendest rääkimine võib tekitada kadedust, mis neile kriipsu peale tõmbab. Jälgi hoolega, mis täna toimub, sest saadud informatsioon on tähtis kogu saabuva kuutsükli jaoks.“ Skandaali avalikustamise päev soosib Kaalusid Seevastu täna Eesti Päevalehte ja sealt ärireisi skandaali avalikustamist lugenud Rõivas võib kergemalt hingata, kuna vähemalt täna kaitsevad tähed tema seljatagust. „Kodused ei pruugi sinuga ühel nõul olla – sinu mõtted on nende jaoks ehk liiga kõrgelennulised. Küll aga tasub oma ideid jagada kallimaga. Tema oskab sind hinnata,“ teatab Õhtulehe päevahoroskoop. Eesti Naise päevahoroskoop teatab: „Vaatad maailma laiema pilguga. Näed nüüd võimalusi segavate takistuste ületamiseks, saad tegevusvälja avardada ja uue hooga edasi minna.“ Sama kinnitab ka Naistelehe avesta: „Ära lasku ebareaalsetesse plaanidesse ega ideedesse. See on maine ja reaalne päev ning kõik alustatu tuleb viia lõpule. See on maagiline päev, mil võib sümbolite, piltide vms. abil ennustada oma tulevikku.“