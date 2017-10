Inimõiguste Organisatsiooni Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee asepresident ja riigikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Marianne Mikko mõistab Taavi Rõivase teo hukka ning leiab, et riigikogu asespiiker peaks tehtu tõttu tagasi astuma.

„Inimõiguste aspektist on siin tegemist naistevastase vägivallaga. Mehel, kes on olnud Eesti poliitmaastiku eliidis, ei jää muud üle kui asespiikri kohalt tagasi astuda.”

Mikko leiab, et selliste ahistamisjuhtumite vähendamiseks on oluline teavitustöö. „Ei saa olla vaikiv hääl, kui inimese õiglus- ja sündsustunnet on riivatud." Mikko lisab, et ahistamisjuhtumite tõkestamisel töötab nii informeerimine kui ka häbiposti panemine nagu meedia seda praegu teeb.

„See on parim vahend, et tõkestada selle mentaliteedi jätkuvat vohamist ja levimist.”