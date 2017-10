Tänasele saatele lisanduvad uued ja väga aktuaalsed külalised - Taavi Rõivas ja Luisa Rõivas! Saatejuht Mihkel Raud kinnitas seda ka oma Twitteris, kirjutades: "Taavi Rõivas täna "Kolmeraudes"," ning Taaviga koos tuleb kaamerate ette ka tema abikaasa Luisa Rõivas.

Lisaks intervjuule Rõivastega uurib Mihkel Raud, mis toimub Keskerakonna ja linnavalitsuse telgitagustes? Miks tahtis Priit Kutser vallandada uue lindiskandaali? Seda kõike uurib Raud endiselt Edgar Savisaare ja Taavi Aasa nõunikult Priit Kutserilt, kelle lindistused Tallinna linnavalitsuses toimuvast jahmatasid sel nädalal avalikkust.

Kas lapsepõlv Nõukogude Eestis oli õnnelik või mitte? Tänu president Kersti Kaljulaidi hiljutisele intervjuule on see teema ühiskonnas kired lõkkele löönud. Mihkel Raud paneb vastamisi LP peatoimetaja Ingrid Veidenbergi, kel oma lapsepõlvest vaid helged mälestused, ja ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raidi, kellele too valikuvabadusteta aeg ei tähendanud inimkondlikku õnne. Jutuks võetakse ka muid viimasel ajal presidendiga seoses avalikkust hämmastanud seiku.

Muusikat teeb selle hooaja viimases „Kolmeraudses“ eesti hiphopi raskekahurvägi A-Rühm, kel peagi täitub 20. tegutsemisaasta.

„Kolmeraudne“ täna kell 22.35 TV3s!