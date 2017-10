Keit Paju

Mihkel Raua sõnul lähevad Rõivase ja naise lood lahku. Kumb valetab?

Rõivas: Ma ei taha kedagi sildistada, aga ma räägin seda, mis on tõde. Ma ei taha kedagi pisendada, aga keegi peaks tegema midagi sellist, mis paneb ühe naisterahva end halvasti tundma. Ma ei teinud midagi tahtlikult, aga üleeile jõudis minuni info, et naine, kellega ma tantsisin, kellega mulle tundus, et oli seltskondlik ja igati meeldiv olemine, ta ütles mulle, et tundis end halvasti, lausa nii, et ta soovib, et see jõuaks avalikkuseni. Tema jaoks oli oluline, et selleks saaks suur õppetund nii mulle kui kõigile teistele.

Kuid kas Rõivas siiski musitas ja käperdas naist?

Rõivas: Ma ei arva, et see on kõige olulisem siin. Ma saan öelda, et kui ta tundis, et ma tantsides olen talle liiga lähedal, tal on ebamugav, siis jah, see võis olla küll. Ma ei ütle, et ma absoluutselt midagi ei teinud.