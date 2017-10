Noortesarjas „Dawsons's Creek" areenile tõusnud James Van Der Beek avaldas sotsiaalmeedias produtsent Harvey Weinsteini käes kannatanud naistele toetust ning lisas, et ka tema pidi noorena seksuaalset ahistamist taluma.

„Vanemad võimsad mehed on mind tagumikust krabanud," kirjutas Van Der Beek Twitteris. „Kui ma palju noorem olin, ajasid nad mind sündsusetute seksijuttudega nurka. Mõistan õigustamatut häbi, jõuetust ja suutmatust lärmi lüüa. Selline jõudünaamika tundub ületamatu."

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger...