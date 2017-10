Täna tuli avalikuks, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Kagu-Aasia ärivisiidil käitusid nii mõnedki delegatsiooni ametlikud liikmed, sealhulgas riigikogu asespiiker Taavi Rõivas, ebaväärikalt ja kohatult. Eesti sotsiaalmeedias on see praegu kõneteema number üks.

Nii soovitab Anvar Samost irooniliselt Taavi Rõivasest käed eemal hoida:

Käed eemale Taavi Rõivast! — Anvar Samost (@anvarsamost) October 12, 2017

Ahto Lobjakas küsib, mis juhtuks, kui Rõivas oleks islamiusku ja soovitab luteri kirikul Rõivas pressiesindajaks võtta:

peapiiskopina kaaluks ma Rôivast EELK avalike suhete spetsialisti kohale. — ahto lobjakas (@lobjakas) October 12, 2017

môtteeksperiment: mis juhtuks kui Taavi Rôivas oleks islamiusku. — ahto lobjakas (@lobjakas) October 12, 2017